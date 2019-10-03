РЖД проведет модернизацию железных дорог на Кубе за 1,9 млрд евро

Дочерняя компания РЖД ООО «РЖД Интернешнл» проведет модернизацию железных дорог на Кубе за 1,88 млрд евро.

Как сообщает «Интерфакс», соответствующий контракт был подписан российской стороной с Союзом железных дорог «Железные дороги Кубы».

По данным агентства, контракт заключен на десять лет. За это время, согласно договору, РЖД проведет работы по проектированию и ремонту более 1 тыс. км железных дорог. Отмечается, что для этого будут использоваться российские технологии и оборудование.

Кроме того, контракт предусматривает создание единого диспетчерского центра управления движением поездов, а также обучение кубинского персонала в российских транспортных вузах.



