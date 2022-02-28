Представитель РФ на климатическом саммите ООН «извинился» за ситуацию на Украине

Глава российской делегации на климатической конференции ООН, климатолог, руководитель отдела исследований изменения климата в Государственном гидрологическом институте Олег Анисимов извинился за россиян, «которые не смогли предотвратить конфликт» на Украине. Об этом сообщает издание AFP.

При этом в беседе с РБК Анисимов рассказал, что в ходе закрытой неформальной встречи, которая не предполагала огласки СМИ, выразил свое личное мнение, подчеркнув, что это высказывание нельзя оценивать как официальное заявление российской делегации. По его словам, он от себя лично отметил, что оправданий войне нет.

«Я сказал что, как гражданину России, мне стыдно, что я и мои сограждане не смогли предотвратить эту войну. И потом я сказал, что, если это возможно, хочу принести слова сочувствия Украине. Больше я ничего на конференции ООН не сказал», - добавил Анисимов.