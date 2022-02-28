Представитель РФ на климатическом саммите ООН «извинился» за ситуацию на Украине
Глава российской делегации на климатической конференции ООН, климатолог, руководитель отдела исследований изменения климата в Государственном гидрологическом институте Олег Анисимов извинился за россиян, «которые не смогли предотвратить конфликт» на Украине. Об этом сообщает издание AFP.
При этом в беседе с РБК Анисимов рассказал, что в ходе закрытой неформальной встречи, которая не предполагала огласки СМИ, выразил свое личное мнение, подчеркнув, что это высказывание нельзя оценивать как официальное заявление российской делегации. По его словам, он от себя лично отметил, что оправданий войне нет.
«Я сказал что, как гражданину России, мне стыдно, что я и мои сограждане не смогли предотвратить эту войну. И потом я сказал, что, если это возможно, хочу принести слова сочувствия Украине. Больше я ничего на конференции ООН не сказал», - добавил Анисимов.
При этом он считает, что высказал точку зрения многих россиян. Климатолог заметил, что сочувствует мирным жителям Украины.
Ранее телеведущий Владимир Познер и секретарь Союза журналистов России (СЖР) Тимур Шафир в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявили, что стандартные практики современной журналистики, основанные на перепостах первоисточников без должной проверки и на погоне за трафиком, противоречат журналистике военного времени.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Болсонару: Юмористу доверили определить судьбу Украины
- АТОР сообщила о приостановлении продажи туров в Латинскую Америку
- Кадыров дал Европе срок до 31 февраля для извинений за санкции
- Представитель РФ на климатическом саммите ООН «извинился» за ситуацию на Украине
- СМИ: Производители приостановили отгрузку стройматериалов из-за скачка доллара
- Эксперт назвала самые частые кожные проявления омикрон-штамма
- Курс доллара на рынке Forex превысил 105 рублей
- Мосбиржа откроет торги на валютном и денежном рынках в 10:00 мск
- Захарова назвала друзей России, упомянув Китай
- ЕС запретил операции с управлением резервами и активами ЦБ РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru