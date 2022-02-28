Четвертый день операции на Украине: Турция закрывает проливы, Европа - небо
Минобороны РФ впервые признало потери с российской стороны.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя 28 февраля заявил, что заявления о неизбирательной бомбардировке мирных объектов на Украине является враньем. Он подчеркнул, что армия России в ходе специальной военной операции не угрожает мирным жителям Украины и не обстреливает мирные объекты.
«Именно разрушенные ВСУ и националистами дома на Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине», — сказал он.
Несмотря на заявления Москвы, многие страны мира осуждают российскую военную операцию и вводят жесткие санкции. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk 27 февраля заявил, что Турция планирует закрыть военным кораблям России и Украины проход через Босфор и Дарданеллы. По его словам, Анкара будет действовать в соответствии с конвенцией Монтрё. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet.
Чавушоглу отметил, что исключением для кораблей станет возвращение в порт основной стоянки. Глава МИД подчеркнул, что Турция будет применять положение конвенции по отношению к сторонам конфликта. Статья 19 конвенции предусматривает, что во время войны, когда Турция не является воюющей стороной, военные корабли воюющих сторон не могут проходить через проливы.
«19-я статья совершенно ясна. Изначально это была атака России, мы оценивали ее со специалистами, военными, юристами. Теперь это превратилось в войну», — сказал Чавушоглу.
В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 27 февраля вечером на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что Евросоюз ввел новый пакет санкций, который включает полный запрет на полеты российских самолетов над всей его территорией. По ее словам, такой запрет касается всех самолетов, в том числе частных.
«Эти самолеты не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», — сказала она. По словам фон дер Ляйен, этот запрет касается всех самолетов, в том числе частных.
К запрету полетов российских самолетов в своем небе 27 февраля присоединились также Канада, Испания и Северная Македония. В частности, министр транспорта Канады Омар Альгабра сообщил в своем Twitter, что страна таким образом привлекает Россию к ответственности за «неспровоцированное нападение на Украину». Так, все запретившие полеты страны заявили о солидарности с Украиной и осудили действия России.
Как заявлял директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», санкции, связанные с военной операцией России, будут более тяжелыми, чем в 2014 году.
«Что касается макроэкономики, темпы экономического роста это замедлит, если он вообще будет в текущем году. Делались разные оценки, но в целом в 2014 году было от 1 до 1,5% ВВП снижения в результате санкций. Здесь, я думаю, цена санкций будет больше, потому что они будут тяжелее. Таким образом, вполне вероятно, что в этом году мы экономического роста вообще не увидим. Надо учитывать, что эти санкции – они же копятся. Ежегодно после 2014 года они накапливались. Каждый год 1-1,5%. Теперь это будет не 1,5%, а больше, и сколько лет продлится – этого никто не скажет», - сказал Николаев.
Тем временем Минобороны России 27 февраля вечером впервые сообщило о раненых и погибших во время специальной операции России. Однако представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков обошелся без уточнений, подчеркнув лишь, что потерь со стороны российских военных гораздо меньше, чем у украинской стороны.
«Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов и потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил», — сказал Конашенков.
Он также заявил, что к украинским военнослужащим, сложившим оружие, будут относиться «достойно» и вернут их семьям. Конашенков отметил, что с начала военной операции России на Украине российские военные поразили 1067 объектов военной инфраструктуры Украины.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков 24 февраля в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней. По его мнению, российские военные полностью окружат ВСУ, но предложат им сдаться.
«В условиях полного господства России в авиации и средствах радиоэлектронной борьбы, надо полагать, что все это может быть завершено в течение двух-трех дней. Речь идет об окружении той группировки ВСУ, которая сейчас сосредоточена у ДНР и ЛНР, с последующим наступлением вглубь украинской территории. Это логично. Речь может пойти о Сталинграде в Донбассе. Украинская группировка сейчас будет окружена. Но к уничтожению украинских солдат, думаю, никто не будет стремиться, это наши родные люди. Им предложат сложить оружие», - говорил Сивков.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Главы государств осудили действия Москвы. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц назвал военную спецоперацию на Украине «вопиющим нарушением международного права». Многие страны также призвали президентов России и Украины провести переговоры для прекращения огня.
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