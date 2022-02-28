Четвертый день операции на Украине: Турция закрывает проливы, Европа - небо

«Именно разрушенные ВСУ и националистами дома на Донбассе западные СМИ сейчас чаще всего беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции на Украине», — сказал он.

Несмотря на заявления Москвы, многие страны мира осуждают российскую военную операцию и вводят жесткие санкции. Так, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире CNN Turk 27 февраля заявил, что Турция планирует закрыть военным кораблям России и Украины проход через Босфор и Дарданеллы. По его словам, Анкара будет действовать в соответствии с конвенцией Монтрё. Об этом сообщает турецкое издание Cumhuriyet.