«На кончике пера». Эксперт об отказе отменять роуминг между Россией и Белоруссией

«Все-таки с руководством нашего братского народа все время происходят какие-то заусенцы. Вроде бы все хорошо, а потом опять нехорошо. Сказали, что отменим роуминг, теперь отклонили. Без конца идут "терки" по поводу долгов, оплаты, налогов, цен на нефть – никак не получается дружить. Видимо, что-то мы не знаем. В тех обзорах по поводу роуминга, которые мы получаем, Белоруссии нет. Туда не очень ездят. Я думаю, холодный душок, который проходит по СМИ и интернету, играет свою роль. Хотя Белоруссия – прекрасная страна, там красивая природа, чудесные люди, но все-таки "в воду опускается нож", как говорится. И вот опять очередной звонок. У меня ощущение, что мы находимся на кончике пера – вот-вот что-то произойдет неприятное. Их руководитель приезжает сюда – поцелуи, возвращается туда – а там уже звучат его заявления другого рода. Наверное, это и остановило от того, чтобы так сильно намазывать медом наши отношения. Сколько уже можно про этот роуминг говорить – если у нас единое государство – какой тогда роуминг? Что это стоит? И это не такие объемы звонков и смс, как, например, в другие страны, даже не очень близкие. Так что я немножко в недоумении», - добавил он.

Договор о союзе Белоруссии и России был подписан 2 апреля 1997 года. Союзное государство предполагает унификацию законодательства, единые органы власти, валюту, рынок. Дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России планировали подписать в начале сентября текущего года. Однако процесс объединения оказался затруднён возникшими экономическими и политическими разногласиями: президент Белоруссии Александр Лукашенко неоднократно обвинял Россию в том, что она не спешит отменять свои таможенные пошлины, а также заявлял об опасности потери белорусским государством суверенитета под давлением из Москвы.

