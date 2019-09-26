Многостаночник Лукашенко. Зачем глава Белоруссии делает противоречивые заявления об Украине?
Экс-советник Кучмы рассказал НСН, почему Лукашенко так цепляется за Минский формат урегулирования конфликта в Донбассе.
Два противоречивых заявления сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с украинскими журналистами. С одной стороны он подчеркнул значимость целостности Украины, с другой — заявил, что вопрос с принадлежностью Крыма закрыт, пишет «Интерфакс».
Такая линия поведения белорусского лидера не нова, отметил в эфире НСН бывший советник экс-президентa Укрaины Леонидa Кучмы, украинский политолог Олег Соскин. По его мнению, Лукашенко пытается удержать на плаву тонущий формат Минских соглашений, где он играет хоть какую-то роль. Когда формат окажется исчерпан, президент республики рискует остаться ни с чем. Кроме, разумеется, внутриполитических и внешнеполитических проблем.
«Дело в том, что у Лукашенко сейчас, на мой взгляд, складывается трудная ситуация вокруг его дальнейшего удержания власти в Белоруссии. Поскольку с точки зрения экономики, социальной сферы и политической у него уже полный тупик. И он удерживается только благодаря этому искусственному процессу — Минским соглашениям, переговорам в рамках военного конфликта на востоке Украины. И ситуация складывается так, что эта минская модель не работает. И поле переговоров всё больше перемещается в плоскость “нормандского формата”. А там нет Белоруссии, нет Лукашенко. Как только прекратятся эти поездки представителей России, Украины в Минск, он окажется в тупике. Тем более, у него плохая и финансовая ситуация — надо отдавать деньги России. А денег нет, экономика не работает. Поэтому Лукашенко пытается эти внутренние и внешние провалы скрыть — делает хорошую мину при плохой игре», — резюмировал Соскин.
Однако уже, по его словам, ни Киев, ни Москва не испытывают особой потребности в Лукашенко в качестве миротворца.
«Ни Украине, ни России Лукашенко уже не интересен. Для Зеленского он вообще архаическое явление. И я думаю, что к этому сводятся эти экстремальные выступления Лукашенко — он стремится сыграть роль в урегулировании, быть миротворцем. А он никому не нужен. И он это понимает: какие последствия настанут для него и для Белоруссии, как только Украина откажется от Минского формата», — заметил политолог.
Кроме того, по словам Соскина, крах Минского формата чреват для Минска потерей торговых отношений с Украиной, которые играют далеко не последнюю роль в экономической жизни республики.
«Тогда Лукашенко настигнет ещё одна проблема. Поскольку провалом завершились переговоры МВФ с Украиной, то наступает момент, когда людям Зеленского придётся взяться за внешнюю торговлю. Они будут искать, где самое большое дефицитное сальдо. Так вот, у Белоруссии оно очень большое. И его начнут минимизировать. И тогда для Белоруссии начнутся тяжёлые времена, поскольку Украина является для Минска серьёзным донором. И этот приток свободно конвертируемой валюты в торговле с Украиной может уже в 2019 году сократиться, а потом и вовсе иссякнуть. Поэтому Лукашенко, как всегда, сидит на шпагате — с одной стороны, говорит, Украина неделима, с другой — про Крым надо забыть. Человек просто выполняет функцию многостаночника», — подытожил Соскин.
Добавим, Александр Лукашенко также предложил направить на Донбасс миротворческий контингент. Он отметил, что республика не будет «напрашиваться в миротворцы и посредники», а готова оказать содействие при условии «согласия двух сторон». В ЛНР не поддержали идею белорусского лидера — советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что присутствие белорусских миротворцев на Донбассе будет бесполезным.
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