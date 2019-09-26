Многостаночник Лукашенко. Зачем глава Белоруссии делает противоречивые заявления об Украине?

«Ни Украине, ни России Лукашенко уже не интересен. Для Зеленского он вообще архаическое явление. И я думаю, что к этому сводятся эти экстремальные выступления Лукашенко — он стремится сыграть роль в урегулировании, быть миротворцем. А он никому не нужен. И он это понимает: какие последствия настанут для него и для Белоруссии, как только Украина откажется от Минского формата», — заметил политолог.

Кроме того, по словам Соскина, крах Минского формата чреват для Минска потерей торговых отношений с Украиной, которые играют далеко не последнюю роль в экономической жизни республики.

«Тогда Лукашенко настигнет ещё одна проблема. Поскольку провалом завершились переговоры МВФ с Украиной, то наступает момент, когда людям Зеленского придётся взяться за внешнюю торговлю. Они будут искать, где самое большое дефицитное сальдо. Так вот, у Белоруссии оно очень большое. И его начнут минимизировать. И тогда для Белоруссии начнутся тяжёлые времена, поскольку Украина является для Минска серьёзным донором. И этот приток свободно конвертируемой валюты в торговле с Украиной может уже в 2019 году сократиться, а потом и вовсе иссякнуть. Поэтому Лукашенко, как всегда, сидит на шпагате — с одной стороны, говорит, Украина неделима, с другой — про Крым надо забыть. Человек просто выполняет функцию многостаночника», — подытожил Соскин.

Добавим, Александр Лукашенко также предложил направить на Донбасс миротворческий контингент. Он отметил, что республика не будет «напрашиваться в миротворцы и посредники», а готова оказать содействие при условии «согласия двух сторон». В ЛНР не поддержали идею белорусского лидера — советник главы ЛНР, представитель политической рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире НСН заявил, что присутствие белорусских миротворцев на Донбассе будет бесполезным.

