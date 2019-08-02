Власти Белоруссии и России намерены отменить роуминг между странами с сентября 2019 года
Дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России собираются подписать в начале сентября текущего года. Как сообщает ТАСС, замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин заявил, что нет никакх предпосылок, чтобы сроки сдвинулись.
Отмечается, что в настоящее время идут переговоры по программе мер, корректируются формулировки. По плану, ставки для абонентов будут снижены до уровня тарифов в домашнем регионе.
Напомним, предложение об отмене роуминга между РФ и Белоруссией озвучила Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации предложила это сделать по аналогии с Евросоюзом.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Июль 2019 года признан самым холодным в Москве за сто лет
- Оппозицию обвинили в попытке добиться кровопролития в субботу
- Кортнев согласился на «Шашлык Live», а потом задумался
- Получивших российские паспорта жителей Украины вызвали на допросы
- Кокорин и Мамаев попросили об УДО