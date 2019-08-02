Власти Белоруссии и России намерены отменить роуминг между странами с сентября 2019 года

Дорожную карту по отмене роуминга в Союзном государстве (СГ) Белоруссии и России собираются подписать в начале сентября текущего года. Как сообщает ТАСС, замруководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ Анатолий Голомолзин заявил, что нет никакх предпосылок, чтобы сроки сдвинулись.

Отмечается, что в настоящее время идут переговоры по программе мер, корректируются формулировки. По плану, ставки для абонентов будут снижены до уровня тарифов в домашнем регионе.

Эксперт рассказал, когда отменят роуминг в Евразийском Союзе

Напомним, предложение об отмене роуминга между РФ и Белоруссией озвучила Валентина Матвиенко. Спикер Совета Федерации предложила это сделать по аналогии с Евросоюзом.

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ФОТО: pxhere.com
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