«На каком основании?»: Зюганов выступил против переноса столицы России в Сибирь

Накануне бизнесмен Олег Дерипаска заявил в эфире телеканала «Россия-24», что столица России рано или поздно будет перенесена в Сибирь. По его словам, это «придется сделать». Геннадий Зюганов отметил, что своими заявлениями Дерипаска хотел напомнить о себе.

«Не нужно ни переносить столицу, ни говорить об этом. Москва – это крупнейший город не только Европы, но и во многом мира. Это город, который связывают все магистрали со всех направлений, город, который взаимодействует со всеми столицами мира и государств, крупнейший научно-политический центр. Такие разговоры ничего под собой не несут, кроме попытки прославиться. На каком основании? Сегодня в мире тяжелый финансово-экономический кризис. Он охватил все страны. Сегодня против нас идет большая и жесткая война на уничтожение русского мира. Москва олицетворяет русский мир, нашу великую победу, великую советскую эпоху и историю», - сказал Зюганов.

При этом он отметил, что перенос административного центра и всех министерств в Сибирь будет стоить огромных финансовых затрат. По словам Зюганова, России нужно выходить из кризиса, а не отвлекать внимание никчемными разговорами.