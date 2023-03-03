«На каком основании?»: Зюганов выступил против переноса столицы России в Сибирь
Перенос административного центра и всех министерств – это гигантские финансовые затраты, отметил в эфире НСН Геннадий Зюганов.
Столицу России нельзя переносить в Сибирь, Москва – это крупнейший город Европы, который связывают магистрали со всех направлений, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов в разговоре с НСН.
Накануне бизнесмен Олег Дерипаска заявил в эфире телеканала «Россия-24», что столица России рано или поздно будет перенесена в Сибирь. По его словам, это «придется сделать». Геннадий Зюганов отметил, что своими заявлениями Дерипаска хотел напомнить о себе.
«Не нужно ни переносить столицу, ни говорить об этом. Москва – это крупнейший город не только Европы, но и во многом мира. Это город, который связывают все магистрали со всех направлений, город, который взаимодействует со всеми столицами мира и государств, крупнейший научно-политический центр. Такие разговоры ничего под собой не несут, кроме попытки прославиться. На каком основании? Сегодня в мире тяжелый финансово-экономический кризис. Он охватил все страны. Сегодня против нас идет большая и жесткая война на уничтожение русского мира. Москва олицетворяет русский мир, нашу великую победу, великую советскую эпоху и историю», - сказал Зюганов.
При этом он отметил, что перенос административного центра и всех министерств в Сибирь будет стоить огромных финансовых затрат. По словам Зюганова, России нужно выходить из кризиса, а не отвлекать внимание никчемными разговорами.
«Перенос административного центра, министерств, управлений и ведомств – это гигантские финансовые затраты! Это несерьезно. Надо закончить эту болтовню. Надо побеждать, выходить из кризиса. Для этого требуется мобилизация всех сил и ресурсов, а не отвлекать внимание никчемными разговорами», - резюмировал Зюганов.
Так, ранее Дерипаска уже высказывал идею о переносе столицы в Новосибирск или Красноярск. При этом в августе 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу также предлагал перенести столицу в Сибирь. Владимир Путин в июне того же года на «прямой линии» говорил, что перенос правительства в Сибирь не решит проблем региона, но допускал, что часть федеральных ведомств и офисы крупных компаний можно перенести туда из Москвы, сообщает НСН.
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