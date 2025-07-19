Рублев не смог пройти в финал теннисного турнира в Мексике

Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в мексиканском Лос-Кабосе.

В полуфинале Рублев уступил американцу Александару Ковачевичу. Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу представителя США.

На финальном этапе Ковачевич встретится с теннисистом из Канады Денисом Шаповаловым.

Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в своей карьере выиграла Уимблдон в парном разряде.

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Фото: соцсети
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