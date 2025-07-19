Рублев не смог пройти в финал теннисного турнира в Мексике
19 июля 202509:56
Российский теннисист Андрей Рублев не смог выйти в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в мексиканском Лос-Кабосе.
В полуфинале Рублев уступил американцу Александару Ковачевичу. Матч завершился со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу представителя США.
На финальном этапе Ковачевич встретится с теннисистом из Канады Денисом Шаповаловым.
Ранее российская теннисистка Вероника Кудерметова впервые в своей карьере выиграла Уимблдон в парном разряде.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru