Мэр Москвы назвал БКЛ самым большим проектом за историю метростроения
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) самым большим и трудным проектом за всю историю метростроения.
Градоначальник также считает открытие новой линии историческим событием для транспортной системы столицы. Он отметил, что на реализацию этого проекта были брошены большие силы.
«Все комплексы города Москвы работали на этот проект. Больше скажу - на этот проект работала вся экономика и весь потенциал города», - сказал Собянин в ходе открытия БКЛ.
Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в эфире НСН назвал Большую кольцевую линию метро грандиозной стройкой.
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