Песков: Кремль не обсуждает идею о переименовании Волгограда в Сталинград
Переименование Волгограда в Сталинград не обсуждается в Кремле, по данным социологических опросов, население не поддерживает такую инициативу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как указал представитель Кремля, согласно опросам ВЦИОМ, большинство жителей Волгограда выступают против смены названия города.
«Поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все "за" и "против"», - подчеркнул Песков.
Ранее в Волгограде на время заменили дорожные знаки с названием областного центра на основных въездах на таблички «Сталинград». Власти объяснили, что «переименовали» город по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.
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