Песков: Кремль не обсуждает идею о переименовании Волгограда в Сталинград

Как указал представитель Кремля, согласно опросам ВЦИОМ, большинство жителей Волгограда выступают против смены названия города.

«Поэтому надо очень аккуратно относиться и взвешивать все "за" и "против"», - подчеркнул Песков.

Ранее в Волгограде на время заменили дорожные знаки с названием областного центра на основных въездах на таблички «Сталинград». Власти объяснили, что «переименовали» город по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.

