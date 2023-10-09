«На два фронта?»: Депутат Швыткин заявил, что Байден поможет Израилю вместо ВСУ

США будут вынуждены оказывать усиленную поддержку Израилю на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а груз финансирования Украины переложат на Европу, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.

Неожиданно начавшаяся 7 октября война Израиля и ХАМАС набирает обороты, так как в «игру» вступают новые силы. Израиль готовится в наземной операции и ждет атаки с севера – «Хезболлы» из Ливана. Накануне ливанское движение «Хезболла», поддерживаемое Ираном, уже взяло ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. В США готовятся согласовать пакет военной помощи Израилю. Минобороны США перебрасывает ударную группу к Израилю для укрепления сил сдерживания, предостерегая страны, которые могут присоединиться к ХАМАС.