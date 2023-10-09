«На два фронта?»: Депутат Швыткин заявил, что Байден поможет Израилю вместо ВСУ
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил в эфире НСН, что США переключатся на помощь Израилю и урежут поставки Украине. При этом Байден будет делать вид, что все под контролем.
США будут вынуждены оказывать усиленную поддержку Израилю на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, а груз финансирования Украины переложат на Европу, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с НСН.
Неожиданно начавшаяся 7 октября война Израиля и ХАМАС набирает обороты, так как в «игру» вступают новые силы. Израиль готовится в наземной операции и ждет атаки с севера – «Хезболлы» из Ливана. Накануне ливанское движение «Хезболла», поддерживаемое Ираном, уже взяло ответственность за обстрел трех позиций израильской армии. В США готовятся согласовать пакет военной помощи Израилю. Минобороны США перебрасывает ударную группу к Израилю для укрепления сил сдерживания, предостерегая страны, которые могут присоединиться к ХАМАС.
«События на Ближнем Востоке никак не повлияют на ведение боевых действий и решение наших задач в рамках спецоперации на Украине. Если говорить о ситуации со стороны США и союзников, безусловно, это в определенной степени повлияет на Украину – в вопросах финансирования, поставках вооружения и так далее. Конечно, Байден перед выборами будет пытаться показать возможность оказания помощи Украине вне зависимости от событий на Ближнем Востоке. Но ему это не удастся в полной мере. Поставок в прежнем объеме не будет, а США будут пытаться переложить груз финансирования ВСУ на Европу. Америка не сможет воевать на два фронта, это очевидно. Уже сейчас Израилю обсуждаются поставки авиагруппировки, истребителей, ракет. Конечно, это ослабит потенциал помощи Украине», - объяснил он.
Также Швыткин отметил, что Россия не планирует занимать позицию одной из сторон разгоревшегося конфликта, Москва готова выступить посредником и призывает к переговорам.
«Мы ведем миролюбивую политику, мы обеспокоены ситуацией на Ближнем Востоке. Мы готовы выступить в определенной степени посредником для урегулирования конфликта. Мы призываем к переговорному процессу. Наша задача – не допустить эскалации», - заключил собеседник НСН.
7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа, было запущено более трех тысяч ракет, а бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи», назвав происходящее «объявлением войны», передает «Радиоточка НСН».
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