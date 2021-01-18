Мягкая посадка. Навального задержали в Шереметьево, ЕС угрожает санкциями

Оппозиционер Алексей Навальный с супругой Юлией в воскресенье вернулся из Берлина рейсом DP936 российской авиакомпании «Победа» после лечения предполагаемого отравления. Самолет вместо запланированной посадки в аэропорту «Внуково» приземлился в «Шереметьево». Сразу после прилета в Москву оппозиционер был задержан.

На Навального в России заведены два уголовных дела. Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а ФСИН просит суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный из-за неявки в отделение ведомства 29 декабря до истечения условного срока.

Сразу несколько стран отреагировали на задержание Навального в России. Так, в министерстве иностранных дел Франции выразили обеспокоенность и призвали к немедленному освобождению политика.

В свою очередь главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы в совместном заявлении не только потребовали освободить Навального, но и выдвинули ультиматум. Страны Балтии призывают ЕС рассмотреть возможность новых санкций против России, если оппозиционера не освободят в ближайшее время.

Задержание Навального не осталось незамеченным и за океаном. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, также призвал Москву к немедленному освобождению оппозиционера.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН объяснил перспективы замены условного наказания Навальному на реальное.

«Обычно после истечения срока наказания закрывают исполнительное производство и отправляют дело в архив. Так как в данном случае этого не сделали, видимо, есть обоснование для продолжения производства. Отсутствие на месте прописки более 30 дней без уведомления и уважительной причины – это нарушение условий отбывания условного срока. Причины его неявки всем известны. Дальше зависит от объективности суда, ведь дело Навального лежит в политической плоскости, а не только в юридической», - заключил первый генпрокурор России.

У Навального есть две условные судимости по делам «Кировлеса» и «Ив Роше», на 5 лет и 3,5 года соответственно.