Мягкая посадка. Навального задержали в Шереметьево, ЕС угрожает санкциями

Российского оппозиционера задержали сразу по прилете в Шереметьево, страны Балтии требуют в ответ ввести санкции против РФ.

Оппозиционер Алексей Навальный с супругой Юлией в воскресенье вернулся из Берлина рейсом DP936 российской авиакомпании «Победа» после лечения предполагаемого отравления. Самолет вместо запланированной посадки в аэропорту «Внуково» приземлился в «Шереметьево». Сразу после прилета в Москву оппозиционер был задержан.

На Навального в России заведены два уголовных дела. Следственный комитет РФ возбудил дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а ФСИН просит суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный из-за неявки в отделение ведомства 29 декабря до истечения условного срока.

Сразу несколько стран отреагировали на задержание Навального в России. Так, в министерстве иностранных дел Франции выразили обеспокоенность и призвали к немедленному освобождению политика.

В свою очередь главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы в совместном заявлении не только потребовали освободить Навального, но и выдвинули ультиматум. Страны Балтии призывают ЕС рассмотреть возможность новых санкций против России, если оппозиционера не освободят в ближайшее время.

Задержание Навального не осталось незамеченным и за океаном. Джейк Салливан, которого избранный президент США Джо Байден намерен назначить своим помощником по национальной безопасности, также призвал Москву к немедленному освобождению оппозиционера.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН объяснил перспективы замены условного наказания Навальному на реальное.

«Обычно после истечения срока наказания закрывают исполнительное производство и отправляют дело в архив. Так как в данном случае этого не сделали, видимо, есть обоснование для продолжения производства. Отсутствие на месте прописки более 30 дней без уведомления и уважительной причины – это нарушение условий отбывания условного срока. Причины его неявки всем известны. Дальше зависит от объективности суда, ведь дело Навального лежит в политической плоскости, а не только в юридической», - заключил первый генпрокурор России.

У Навального есть две условные судимости по делам «Кировлеса» и «Ив Роше», на 5 лет и 3,5 года соответственно.

Берлин не передал Москве медицинские данные по Навальному, но настаивает на своем ответе

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин «не бьется в истерике» из-за скандала вокруг Навального. Сам же Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что публикации расследований об «отравлении» Навального является «легализацией материалов американских спецслужб».

В августе 2020 года Навального госпитализировали в одну из больниц Омска после экстренной посадки самолета, на котором политик направлялся из Томска в Москву. Позже его доставили для лечения в берлинскую клинику Charite. Немецкие специалисты заявили, что политика отравили веществом из группы «Новичок».

Согласно недавно обнародованному расследованию группы Bellingcat и ряда СМИ, за Навальным долгое время следила группа сотрудников ФСБ. Один из них в телефонном разговоре с оппозиционером фактически признался в отравлении. Однако ФСБ назвала этот разговор фальшивкой.




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ФОТО: twitter.com/Kira_Yarmysh
ТЕГИ:Санкции Против РоссииШереметьевоАлексей Навальный
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