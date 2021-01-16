Берлин не передал Москве медицинские данные по Навальному, но настаивает на своем ответе

Медицинские данные российского оппозиционного блогера Алексея Навального РФ от Германии так и не получила. Однако, в Минюсте ФРГ утверждают, что предоставили ответ на четыре запроса Москвы о правовой помощи. Об этом сообщает Deutsche Welle.

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Отсутствие медицинских данных Навального в ответе Москве в немецком Минюсте объясняют тем, что информация о здоровье «особо охраняются законодательством Германии». Подчеркивается, что Берлин подготовил ответы в том виде, в котором это возможно и допустимо на данный момент в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами права Германии.

Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. После экстренной посадки в аэропорту Омска политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли в Германию. Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и потребовала у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.


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Фото: instagram.com/navalny
ТЕГИ:ГерманияРоссияАлексей Навальный
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