Берлин не передал Москве медицинские данные по Навальному, но настаивает на своем ответе

Отсутствие медицинских данных Навального в ответе Москве в немецком Минюсте объясняют тем, что информация о здоровье «особо охраняются законодательством Германии». Подчеркивается, что Берлин подготовил ответы в том виде, в котором это возможно и допустимо на данный момент в соответствии с Европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами права Германии.

Алексею Навальному стало плохо во время авиаперелета 20 августа. После экстренной посадки в аэропорту Омска политика госпитализировали в одну из местных больниц, а затем перевезли в Германию. Немецкие специалисты заявили, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Москва отвергла обвинения в причастности к отравлению политика и потребовала у Германии дополнительных данных для расследования случившегося.



