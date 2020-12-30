«Не бьется в истерике». Песков рассказал об отношении Путина к ситуации с Навальным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главе государства не докладывают о любых следственных действиях в отношении тех или иных граждан, сообщает РИА Новости.

По словам представителя Кремля, ситуация вокруг Алексея Навального не вызывает у Владимира Путина никаких чувств. Песков добавил, что президента волнуют задачи, которые стоят перед ним и перед правительством.

«Чувство радости вызывают те вопросы, которые удалось реализовать в уходящем году, и чувство мобилизации вызывают те вопросы, которые ещё остро стоят на повестке дня», - отметил пресс-секретарь.

Комментируя фразу Навального «Путин, похоже, просто бьется в истерике», которой он сопроводил информацию о возбуждении уголовного дела, Песков заявил, что президент РФ «не бьется в истерике», а «готовится к совещанию с премьер-министром и проводит международные телефонные разговоры».

Ранее российский лидер в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что публикации расследований об «отравлении» Алексея Навального является «легализацией материалов американских спецслужб», сообщает RT. По словам Путина, Навальный пользуется их поддержкой.

