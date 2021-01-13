Навального задержат у трапа самолета по прилёте в Москву

Первый генпрокурор России в эфире НСН рассказал, что у Следственного комитета есть все основания задержать оппозиционера, но его будущее будет зависеть от объективности суда.

Оппозиционного блогера Алексея Навального задержат 17 января у трапа самолета сразу по возвращению в Россию, и это худший вариант развития событий, заявил НСН бывший генпрокурор Российской Федерации Валентин Степанков.

Накануне Алексей Навальный сообщил в соцсетях, что купил авиабилеты и намерен вернуться в Россию 17 января рейсом «Победы». Учитывая, что Следственный комитет РФ завел новое уголовное дело на Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а ФСИН просит суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный из-за неявки в отделение ведомства 29 декабря до истечения условного срока, прогноз о его задержании более, чем реален.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН рассказал, что ждет Навального по прилете в Москву.

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«Раз против Навального возбуждено новое уголовное дело, значит у трапа самолета его могут задержать и доставить в суд для избрания меры пресечения. Изначально будет не арест, а просто принудительное доставление в суд. Кроме Следственного комитета, еще и ФСИН имеет право от трапа самолета привезти Навального в суд для рассмотрения своего ходатайства о замене условного наказания на реальный», - пояснил бывший генпрокурор России.

При этом, Валентин Степанков считает свой прогноз худшим развитием событий:

«Поскольку он возвращается в Россию по своему желанию, то сразу же доставлять его в суд – экстраординарно. Достаточно ему вручить повестку с датой явки в суд», - отметил он.

Степанков также объяснил перспективы замены условного наказания Навальному на реальное за день до истечения срока.

«Обычно после истечения срока наказания закрывают исполнительное производство и отправляют дело в архив. Так как в данном случае этого не сделали, видимо, есть обоснование для продолжения производства. Отсутствие на месте прописки более 30 дней без уведомления и уважительной причины – это нарушение условий отбывания условного срока. Причины его неявки всем известны. Дальше зависит от объективности суда, ведь дело Навального лежит в политической плоскости, а не только в юридической», - заключил первый генпрокурор России.
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Ранее СМИ со ссылкой на Симоновский районный суд Москвы сообщили, что ходатайство ФСИН о замене условного срока на реальный будет рассмотрено 29 января.

У Навального есть две условные судимости по делам «Кировлеса» и «Ив Роше», на 5 лет и 3,5 года, соответственно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравлениеЗадержаниеАрестАлексей Навальный
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