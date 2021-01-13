Навального задержат у трапа самолета по прилёте в Москву

Оппозиционного блогера Алексея Навального задержат 17 января у трапа самолета сразу по возвращению в Россию, и это худший вариант развития событий, заявил НСН бывший генпрокурор Российской Федерации Валентин Степанков.

Накануне Алексей Навальный сообщил в соцсетях, что купил авиабилеты и намерен вернуться в Россию 17 января рейсом «Победы». Учитывая, что Следственный комитет РФ завел новое уголовное дело на Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а ФСИН просит суд заменить условный срок Навального по делу «Ив Роше» на реальный из-за неявки в отделение ведомства 29 декабря до истечения условного срока, прогноз о его задержании более, чем реален.

Первый генпрокурор России Валентин Степанков в эфире НСН рассказал, что ждет Навального по прилете в Москву.