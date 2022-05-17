«Мы уверены, что победим»: Песков высказался о спецоперации на Украине
17 мая 202210:58
Россия уверена, что победит и добьется своих целей в рамках специальной военной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы уверены, что победим», — подчеркнул представитель Кремля во время выступления на просветительском форуме «Новые горизонты».
Президент Владимир Путин в апреле во время посещения космодрома Восточный заявлял, что цели и задачи спецоперации на Украине, несомненно, будут выполнены.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru