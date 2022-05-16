«Если прикажет Кремль»: Болкунец не исключил участия белорусских войск в спецоперации на Украине
Если Кремль даст команду, то Александр Лукашенко может ввести войска на территорию Украины, заявил в эфире НСН белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Президент Белоруссии находится под сильным влиянием Москвы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, Александр Лукашенко не просто прислушивается к тому, что ему говорит его российский коллега.
«Я бы заметил, что Лукашенко сегодня очень сильно подвержен решениям, которые диктуются в Кремле. И если там сочтут необходимым, что белорусская армия должна быть задействована в действиях на территории Украины, то Лукашенко вряд ли сможет сопротивляться», - заявил Болкунец.
Вместе с тем, эксперт назвал несколько причин, по которым скорого привлечения белорусской армии к специальной военной операции на Украине ждать не стоит.
«Мне кажется, что Лукашенко здесь пытается играть в свою игру. Он следит за ходом операции и хочет выйти сухим из воды. Поэтому он и не собирается вводить войска. Ещё один важный момент связан тем, что Лукашенко обеспокоен снятием и отменой санкций, которые введены против Белоруссии и хотел бы вернуться к тому балансированию, которое у него было в прошлые годы», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».
Белорусский политолог также напомнил том, что численность профессиональной армии страны без учёта военнослужащих срочной службы не очень велика, для существенного влияния на ход событий.
«Количеству людей, которые служат в Белоруссии по контракту, недостаточно для того, чтобы внести какой-то плюс в то, что сейчас происходит. Но я не исключаю того, что может быть задействована территория страны. Лукашенко с намёком говорит о том, что война может выйти за пределы Украины. А если она выйдет за пределы Украины и затронет соседние государства, то может перекинуться и на территорию Белоруссии», – уверен Болкунец.
Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» другой белорусский политолог Алексей Дзермант заявил, что белорусская армия выполняет задачи по защите своих границ и введение войск на территорию Украины возможно только в том случае, если на Беларусь будет совершено нападение.
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