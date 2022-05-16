«Если прикажет Кремль»: Болкунец не исключил участия белорусских войск в спецоперации на Украине

Если Кремль даст команду, то Александр Лукашенко может ввести войска на территорию Украины, заявил в эфире НСН белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Президент Белоруссии находится под сильным влиянием Москвы, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» белорусский политолог Дмитрий Болкунец. По его словам, Александр Лукашенко не просто прислушивается к тому, что ему говорит его российский коллега.

«Я бы заметил, что Лукашенко сегодня очень сильно подвержен решениям, которые диктуются в Кремле. И если там сочтут необходимым, что белорусская армия должна быть задействована в действиях на территории Украины, то Лукашенко вряд ли сможет сопротивляться», - заявил Болкунец.

Вместе с тем, эксперт назвал несколько причин, по которым скорого привлечения белорусской армии к специальной военной операции на Украине ждать не стоит.

«Мне кажется, что Лукашенко здесь пытается играть в свою игру. Он следит за ходом операции и хочет выйти сухим из воды. Поэтому он и не собирается вводить войска. Ещё один важный момент связан тем, что Лукашенко обеспокоен снятием и отменой санкций, которые введены против Белоруссии и хотел бы вернуться к тому балансированию, которое у него было в прошлые годы», - сказал собеседник «Радиоточки НСН».

Белорусский политолог также напомнил том, что численность профессиональной армии страны без учёта военнослужащих срочной службы не очень велика, для существенного влияния на ход событий.

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«Количеству людей, которые служат в Белоруссии по контракту, недостаточно для того, чтобы внести какой-то плюс в то, что сейчас происходит. Но я не исключаю того, что может быть задействована территория страны. Лукашенко с намёком говорит о том, что война может выйти за пределы Украины. А если она выйдет за пределы Украины и затронет соседние государства, то может перекинуться и на территорию Белоруссии», – уверен Болкунец.

Ранее в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» другой белорусский политолог Алексей Дзермант заявил, что белорусская армия выполняет задачи по защите своих границ и введение войск на территорию Украины возможно только в том случае, если на Беларусь будет совершено нападение.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба президента РБ
ТЕГИ:АрмияБелоруссияУкраинаАлександр Лукашенко
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