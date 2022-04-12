Путин заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены

Слова российского лидера приводит РИА Новости. Как отметил глава государства, цель спецоперации — помощь жителям Донбасса, и Россия вынуждена была пойти на это. Путин подчеркнул, что военная операция — правильный шаг.

Кроме того, президент добавил, что российские вооруженные силы в ходе спецоперации действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, пишет RT.

