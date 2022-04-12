Путин заявил, что задачи спецоперации на Украине будут выполнены
Цели и задачи специальной военной операции России на Украине, несомненно, будут выполнены. Об этом заявил президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный.
Слова российского лидера приводит РИА Новости. Как отметил глава государства, цель спецоперации — помощь жителям Донбасса, и Россия вынуждена была пойти на это. Путин подчеркнул, что военная операция — правильный шаг.
Кроме того, президент добавил, что российские вооруженные силы в ходе спецоперации действуют мужественно, грамотно, эффективно и результативно, пишет RT.
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