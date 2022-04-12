«Мы себя ослабляем!»: Санкции Запада сыграют на руку Индии и Китаю, но разорят Германию

Айзенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung объяснил, что газовое эмбарго вынудит его сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. Он напомнил, что неприсоединившиеся к санкциям страны получают большую выгоду, а европейские страны слабеют.

«Большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем [президент России] Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», - пожаловался бизнесмен.

О том, что почти 2/3 населения планеты проживают в странах, которые относятся к российской политике нейтрально или даже поддерживают ее, писал ранее журнал The Economist. Британское издание назвало пророссийскими 28 стран, в том числе Китай, Сирию, Пакистан, Эфиопию. В совокупности в этих государствах проживает треть мирового населения.

Еще треть жителей планеты из 32 стран придерживаются нейтрального статуса. В частности, к этой категории относятся Индия, Бразилия и Бангладеш. Наконец, поддерживают Запад в 131 стране, где проживает 36% населения мира.

«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения», — отмечается в материале.

Авторы также подчеркивают, что Китай избегает прямого осуждения действий российских властей, а нейтральная Индия укрепила взаимодействие с Москвой, «особенно за счет снижения цен на нефть».

В Иране, который в основном относится к российской политике нейтрально, в качестве первопричины санкций называют США. Так, политолог Сэмане Акун в статье для иранской консервативной газеты Kayhan заявила, что США, по ее мнению, отказались помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому. Акун посчитала, что Вашингтон утратил политическое влияние, приобретенное после холодной войны.

«Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать», — написала эксперт.

Тем временем в Евросоюзе высказывают все больше решимости для поддержки Украины «на поле боя». Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 11 апреля подтвердил прозвучавшие ранее слова о необходимости военной победы над Россией.

«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», — сказал он журналистам, пояснив таким образом собственное высказывание об украинском конфликте в Twitter.