«Мы себя ослабляем!»: Санкции Запада сыграют на руку Индии и Китаю, но разорят Германию
Иран, Китай и Индия держат нейтралитет по отношению к украинскому конфликту и получают прибыль, тогда как ЕС поддерживает военные действия, взращивая недовольство из-за разрушения экономики.
Глава немецкого химического предприятия Leuchtstoffwerk Breitungen Вольфганг Айзенберг назвал бесполезными санкции против России из-за того, что Индия и Китай не присоединились к ограничениям.
Предприниматель возглавляет компанию химической промышленности в городе Брайтунгене в Тюрингии. Судя по открытым данным, компания работает с 1948 года и производит люминофоры, пигменты и химикаты.
Айзенберг в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung объяснил, что газовое эмбарго вынудит его сократить производство от трети до 50%, а также сократить продажи и рабочие места. Он напомнил, что неприсоединившиеся к санкциям страны получают большую выгоду, а европейские страны слабеют.
«Большая часть мира просто не участвует в санкциях. Индия довольна, что может получать нефть по дисконтной цене. Это действительно решение? Кроме того, мы не должны ослаблять себя санкциями сильнее, чем [президент России] Владимир Путин. Но это именно то, что мы сделали бы при газовом эмбарго», - пожаловался бизнесмен.
О том, что почти 2/3 населения планеты проживают в странах, которые относятся к российской политике нейтрально или даже поддерживают ее, писал ранее журнал The Economist. Британское издание назвало пророссийскими 28 стран, в том числе Китай, Сирию, Пакистан, Эфиопию. В совокупности в этих государствах проживает треть мирового населения.
Еще треть жителей планеты из 32 стран придерживаются нейтрального статуса. В частности, к этой категории относятся Индия, Бразилия и Бангладеш. Наконец, поддерживают Запад в 131 стране, где проживает 36% населения мира.
«Около двух третей населения Земли живут в странах либо нейтральных, либо пророссийских. Расклад сил здорово искажают Китай и Индия – на них приходится до трети мирового населения», — отмечается в материале.
Авторы также подчеркивают, что Китай избегает прямого осуждения действий российских властей, а нейтральная Индия укрепила взаимодействие с Москвой, «особенно за счет снижения цен на нефть».
В Иране, который в основном относится к российской политике нейтрально, в качестве первопричины санкций называют США. Так, политолог Сэмане Акун в статье для иранской консервативной газеты Kayhan заявила, что США, по ее мнению, отказались помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому. Акун посчитала, что Вашингтон утратил политическое влияние, приобретенное после холодной войны.
«Самый важный пример из этой области — это последовательные и неоднократные просьбы президента Украины Владимира Зеленского к американцам, НАТО и Европейскому Союзу о том, чтобы они что-то сделали для защиты его страны от России, однако они все неоднократно доказали свою неспособность это сделать», — написала эксперт.
Тем временем в Евросоюзе высказывают все больше решимости для поддержки Украины «на поле боя». Верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 11 апреля подтвердил прозвучавшие ранее слова о необходимости военной победы над Россией.
«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», — сказал он журналистам, пояснив таким образом собственное высказывание об украинском конфликте в Twitter.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала «Россия-24» прокомментировал заявления главы европейской дипломатии о безальтернативности военного решения ситуации на Украине, отметив, что такие высказывания существенно меняют «правила игры». По его мнению, это «из ряда вон выходящее» явление, которое свидетельствует о том, что Украину стали превращать «в плацдарм для окончательного подавления России».
11 апреля в России также прошли первые с начала военной спецоперации переговоры на высшем уровне. Встреча канцлера Австрии Карла Нехаммера с президентом РФ Владимиром Путиным продлилась полтора часа, она проходила в закрытом в формате.
Австрийский лидер по итогам переговоров заявил, что его поездка в Россию на встречу не являлась «дружеским визитом». Как сообщает немецкая газета Kurier, переговоры с российским лидером были «прямолинейными, открытыми и жёсткими».
Канцлер добавил, что предупредил Путина об ужесточении антироссийских санкций до тех пор, пока будет продолжаться военная спецоперация, однако тот подтвердил намерение «решить» вопрос Донбасса, несмотря на санкции.
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