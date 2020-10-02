На то и Союз: Дипломат о поддержке Россией белорусских контрсанкций

Бывший заместитель генсека ООН в беседе с НСН напомнил, что по той же логике страны Запада вводили санкции против России.

Белоруссия ввела ответный санкционный список против должностных лиц ЕС в связи с принятыми Евросоюзом визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц. К санкциям Белоруссии против чиновников ЕС автоматически присоединится Россия, объявила в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил этот шаг российских властей.

«Союзное государство заключается в том, чтобы поддерживать друг друга. Против нас уже все возможные санкции западные страны ввели и США и Западная Европа. Нам уже все это совершенно безразлично, и какие новые придумают – совершенно неинтересно слушать и смотреть. Трудно что-то новое придумать. Ну и мы им в ответ тоже санкции вводили, особенно сильно они ударили по легкой промышленности, по сельхозтоварам», - сказал дипломат.

К санкциям Белоруссии против чиновников ЕС автоматически присоединится Россия

Как отметил Орджоникидзе, ситуация, когда страны в мире поддерживают санкции других стран, абсолютно нормальна и широко распространена. К примеру, США вводят санкции, а Евросоюз их поддерживает, напомнил дипломат.

Названы санкции, способные сломить Белоруссию

Ранее стало известно, что Евросоюз со 2 октября введёт санкции против примерно 40 официальных лиц Белоруссии. Причина — в «фальсификации выборов и нарушении прав человека в стране». Глaвa Евросоветa Шaрль Мишель после экстренного сaммитa сообщил, что Евросоюз введет сaнкции против ответственных зa нaсилие в Белоруссии и фaльсификaцию нa президентских выборaх. Мишель укaзaл, что стрaны ЕС готовы сопровождaть мирный переход влaсти в республике по демокрaтическим нормaм.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции ЕСБелоруссияМИД РФ
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