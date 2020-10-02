На то и Союз: Дипломат о поддержке Россией белорусских контрсанкций

Белоруссия ввела ответный санкционный список против должностных лиц ЕС в связи с принятыми Евросоюзом визовыми санкциями в отношении ряда белорусских должностных лиц. К санкциям Белоруссии против чиновников ЕС автоматически присоединится Россия, объявила в пятницу официальный представитель МИД Мария Захарова.

Бывший заместитель генерального секретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН объяснил этот шаг российских властей.

«Союзное государство заключается в том, чтобы поддерживать друг друга. Против нас уже все возможные санкции западные страны ввели и США и Западная Европа. Нам уже все это совершенно безразлично, и какие новые придумают – совершенно неинтересно слушать и смотреть. Трудно что-то новое придумать. Ну и мы им в ответ тоже санкции вводили, особенно сильно они ударили по легкой промышленности, по сельхозтоварам», - сказал дипломат.