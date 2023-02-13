«Мы останемся с носом»: французский разведчик пожаловался на решение Зеленского

В интервью изданию Boulevard Voltaire французский разведчик Ален Жюйе пожаловался на украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

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Он возмутился, что президент Украины оставил Францию без контрактов на восстановление страны. По словам Жюйе, Зеленский сделал выбор в пользу американской компании Black Rock.

По мнению спикера, решение президента Украины «оставляет Францию с носом».

Разведчик напомнил, что Париж выделил на поддержку Киева около €7,5 млрд. Эта помощь была напрасной, посетовал Жюйе.

Европе не следует уничтожать площадки для диалога с Россией. Такое мнение ранее высказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, пишет НСН.

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ФОТО: Telegram-канал Зеленского
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийУкраина
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