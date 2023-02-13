«Мы останемся с носом»: французский разведчик пожаловался на решение Зеленского
В интервью изданию Boulevard Voltaire французский разведчик Ален Жюйе пожаловался на украинского лидера Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
Он возмутился, что президент Украины оставил Францию без контрактов на восстановление страны. По словам Жюйе, Зеленский сделал выбор в пользу американской компании Black Rock.
По мнению спикера, решение президента Украины «оставляет Францию с носом».
Разведчик напомнил, что Париж выделил на поддержку Киева около €7,5 млрд. Эта помощь была напрасной, посетовал Жюйе.
Европе не следует уничтожать площадки для диалога с Россией. Такое мнение ранее высказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, пишет НСН.
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