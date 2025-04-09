Белый дом: Трамп будет щедр, если Пекин захочет договориться о пошлинах
9 апреля 202504:01
Американский лидер Дональд Трамп будет невероятно щедр, если Пекин изъявит желание договориться о пошлинах, сообщила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт.
По ее словам, президент США в любом случае будет отталкиваться от интересов страны. Трамп убежден, что КНР хочет сделки, но просто не знает, как начать. Ответные меры Пекина Левитт назвала ошибкой.
Ранее США повысили пошлины на товары из Китая до 104 процентов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru