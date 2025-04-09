Лавров: Европа окрысилась на РФ

По его словам, до Победы в Великой Отечественной войне все мировые трагедии начинались с агрессивных действий Европы. Глава МИД указал на Первую и Вторую мировые войны, а также наполеоновские войны.

Дипломат отметил, что после Второй мировой войны, когда Европа была ослаблена, США стали лидерами «свободного мира», и тогда уже Вашингтон инициировал большинство конфликтов, а до этого все шло исключительно из Европы.

Ранее пять стран ЕС и Великобритания поддержали введение новых санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

