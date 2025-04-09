«Арсенал» разгромил «Реал» в первом матче 1/4 Лиги чемпионов

Лондонский футбольный клуб «Арсенал» дома разгромил мадридский «Реал» - 3:0.

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Кроме того, мюнхенская «Бавария» на своем поле проиграла миланскому «Интеру» - 1:2. 8 апреля были сыграны первые матчи четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ранее определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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