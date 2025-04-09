Трамп заявил о величии Овечкина
9 апреля 202505:14
Американский лидер Дональд Трамп заявил о величии российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после снайперского рекорда в НХЛ.
«Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд», – заявил журналистам глава Белого дома.
Национальная хоккейная лига опубликовала в соцсети Х прогноз, согласно которому, рекорд российского хоккеиста, играющего за «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будет побит в сезоне-2034/35, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru