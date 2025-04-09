«Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд», – заявил журналистам глава Белого дома.

Национальная хоккейная лига опубликовала в соцсети Х прогноз, согласно которому, рекорд российского хоккеиста, играющего за «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина будет побит в сезоне-2034/35, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

