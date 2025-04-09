В Доминикане при обрушении крыши в ночном клубе погибли 66 человек

В Доминиканской республике количество жертв обрушения крыши в ночном клубе Jet Set возросло до 66 человек, еще 155 госпитализированы, сообщает РИА Новости.

Крыша заведения в Санто-Доминго частично обрушилась в ночь на 7 апреля, когда здание было полно людей. Сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов и поиск людей, рассчитывая найти остающихся выживших.

Глава государства Луис Абинадер подписал указ о трехдневном национальном трауре.

Обрушение случилось во время концерта Рубби Переса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Orlando Barria / EPA
ТЕГИ:Доминикана

Горячие новости

Все новости

партнеры