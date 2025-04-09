В ростовском Аксае беспилотник ВСУ застрял в бельевых веревках

В Аксае в Ростовской области из-за угрозы взрыва беспилотника эвакуировали 48 жильцов многоквартирного дома, сообщил в Telegram врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, БПЛА самолетного типа застрял в бельевых веревках. Пострадавших и разрушений нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация людей.

Для них развернули пункт временного размещения. На месте работают экстренные службы.

Ранее боец отбил рукой украинский беспилотник и спас восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

