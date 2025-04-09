В ростовском Аксае беспилотник ВСУ застрял в бельевых веревках
9 апреля 202506:08
В Аксае в Ростовской области из-за угрозы взрыва беспилотника эвакуировали 48 жильцов многоквартирного дома, сообщил в Telegram врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
По его словам, БПЛА самолетного типа застрял в бельевых веревках. Пострадавших и разрушений нет. Однако из-за угрозы возможной детонации проведена эвакуация людей.
Для них развернули пункт временного размещения. На месте работают экстренные службы.
Ранее боец отбил рукой украинский беспилотник и спас восемь человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru