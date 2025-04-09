СМИ: Россияне могут получить «вторую пенсию»
Использование инструментов семейных накоплений научит россиян с детства планировать собственные финансы, в результате чего поможет заработать «вторую пенсию», сообщает «Прайм» со ссылкой на президента Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергея Белякова.
По его словам, в настоящее время властями обсуждается возможность расширения программы долгосрочных сбережений (ПДС) за счет семейных инструментов. Инициатива поможет семье накопить на важные цели, и научит с юных лет планировать свою финансовую стратегию.
Речь идет о создании так называемого детского счета ПДС для ребенка с рождения и до совершеннолетия. В результате совершеннолетний получит сумму и сможет снова вступить в программу уже как взрослый.
Беляков привел в пример условного студента, который ежедневно откладывая 100 рублей, к 32 годам будет иметь 2,3 миллиона рублей.
Ранее Минфин заявил, что вложения в программу долгосрочных сбережений превысили 100 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru