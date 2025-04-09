Экс-главу продуправления Минобороны отпустили на свободу
235 гарнизонный военный суд приговорил экс-начальника продовольственного управления Министерства обороны России, полковника Александра Бережного к 7,7 года лишения свободы, сообщает ТАСС.
Он проходил по делу о получении взятки в размере более 368 млн руб. Однако его отпустили на свободу в зале суда, так как было зачтено время, которое он провел в СИЗО. По делу также проходили другие фигуранты.
Гособвинение считает, что Бережной создал преступную группу, которая получала взятки от петербургского бизнесмена Алексея Калитина, решившего расширить свой бизнес за счет участия в поставках для Минобороны. Подконтрольные ему коммерческие структуры получили необоснованные преференции при заключении государственных контрактов с военным ведомством. Общий ущерб превысил 1 млрд руб.
Ранее бывшего сотрудника Минобороны РФ Андрея Чекмазова признали виновным в получении взяток на сумму более 16 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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