Песков заявил, что украинская делегация покинула переговоры
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская делегация оставила переговорный процесс с Россией и ушла со связи по команде сверху, сообщает РИА Новости.
Комментируя высказывания пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о том, что заключению перемирия между Киевом и Москвой весной 2022 года помешал Запад, представитель Кремля указал, что об этом в России говорится «уже месяцев шесть, а то и семь».
Он отметил, что речь идёт о документе, который был не только согласован в результате очень сложных переговоров, но даже «был парафирован».
«И потом внезапно, как по команде сверху, - читай, действительно по команде сверху - украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи», - заключил Песков.
Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что Тель-Авив готов выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом при желании обеих сторон, сообщает RT.
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