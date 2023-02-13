Песков заявил, что украинская делегация покинула переговоры

Комментируя высказывания пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза о том, что заключению перемирия между Киевом и Москвой весной 2022 года помешал Запад, представитель Кремля указал, что об этом в России говорится «уже месяцев шесть, а то и семь».

Он отметил, что речь идёт о документе, который был не только согласован в результате очень сложных переговоров, но даже «был парафирован».

«И потом внезапно, как по команде сверху, - читай, действительно по команде сверху - украинская сторона покинула стол переговоров и ушла со связи», - заключил Песков.

Ранее посол Израиля на Украине Михаил Бродский заявил, что Тель-Авив готов выступить посредником в переговорах между Москвой и Киевом при желании обеих сторон, сообщает RT.

