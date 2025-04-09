Российская нейросеть предскажет лесные пожары с точностью 87%

Новая отечественная разработка делает предсказания с помощью анализа разнообразных данных. Это позволяет достичь точности расчетов до 87%. Такого качества результатов достаточно для практического использования системы, чтобы можно было своевременно вводить противопожарные меры.

Расчеты зависит от качества сведений, которые учитывает машина. В настоящее время система проходит испытания в регионах, среди которых – Сахалин.

В 2025 году сезон лесных пожаров начался необычно рано: уже сейчас полыхают не только юг России, но также Дальний Восток, Брянская и Смоленская области. Если безответственное поведение людей не изменится, то повторится напряженный сезон 2010 года. Об этом НСН заявил учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.

