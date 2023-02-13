В МИД Австрии призвали ЕС не уничтожать платформы для диалога с Россией
В Европе не должны самовольно уничтожать платформы, которые могут понадобиться для диалога с Россией, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг в интервью для Washington Post.
Он отметил, что «география, история не меняется», и Россия «останется крупнейшим членом Европы и частью нашей культуры».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что украинская делегация оставила переговорный процесс с Россией и ушла со связи по команде сверху, отмечает НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru