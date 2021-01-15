Косачев «целиком и полностью» возложил вину за расторжение ДОН на США и их союзников

Косачев в Facebook отметил, что Москва четко обозначила свою позицию по этому вопросу.

Сенатор пояснил, что союзники США могли бы принять на себя обязательство не передавать никакую информацию, полученную в ходе реализации договора, если бы захотели выйти из правовой коллизии. Косачев пояснил, что из договора такое обязательство в отношении третьих стран напрямую вытекает, а Вашингтонский договор их к этому, наоборот, обязывает.

«Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка», - написал Косачев.

Ранее сегодня МИД РФ объявил о выходе Москвы из договора по открытому небу, пишет «Свободная пресса».

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что условия России по Договора по открытому небу изначально были невыполнимы.

