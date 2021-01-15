Косачев «целиком и полностью» возложил вину за расторжение ДОН на США и их союзников
Вина за прекращение действия Договора по открытому небу целиком и полностью лежит на США и их союзниках по НАТО. Об этом заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Он напомнил, что первыми из договора вышли США. По мнению сенатора, его можно было бы сохранить, если бы для этого была воля других участников НАТО.
Косачев в Facebook отметил, что Москва четко обозначила свою позицию по этому вопросу.
Сенатор пояснил, что союзники США могли бы принять на себя обязательство не передавать никакую информацию, полученную в ходе реализации договора, если бы захотели выйти из правовой коллизии. Косачев пояснил, что из договора такое обязательство в отношении третьих стран напрямую вытекает, а Вашингтонский договор их к этому, наоборот, обязывает.
«Вина за происходящее, а это очень прискорбный сценарий, целиком и полностью на США и их союзниках по НАТО. И точка», - написал Косачев.
Ранее сегодня МИД РФ объявил о выходе Москвы из договора по открытому небу, пишет «Свободная пресса».
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН рассказал, что условия России по Договора по открытому небу изначально были невыполнимы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,5 млн+24 715 / сут.
Умерли
64 495+555 / сут.
Выздоровели
2,9 млн+27 636 / сут.
- Первый домашний матч в 2021 году сборная России сыграет в Сочи
- МВД Белоруссии объявило о задержании финансистов протестов
- Санду рассказала, что хотела бы иметь хорошие отношения с Россией
- США исключили из санкционного списка российские «ВСМПО-Ависма» и «Молот Оружие»
- Косачев «целиком и полностью» возложил вину за расторжение ДОН на США и их союзников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru