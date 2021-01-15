Россия выходит из договора по открытому небу вслед за США

Министерство иностранных дел России объявило о предстоящем выходе Москвы из договора по открытому небу. Как заявили на Смоленской площади, начинаются соответствующие внутригосударственные процедуры.

Решение принято в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения выполнения положений договора в новых условиях, уточняется на сайте МИД РФ.

США в ноябре прошлого года вышли из этого соглашения. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания холодной войны. Соглашение позволяет странам, подписавшим его, выполнять инспекционные полеты над территорией друг друга.