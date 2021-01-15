Россия выходит из договора по открытому небу вслед за США
Министерство иностранных дел России объявило о предстоящем выходе Москвы из договора по открытому небу. Как заявили на Смоленской площади, начинаются соответствующие внутригосударственные процедуры.
Решение принято в связи с отсутствием прогресса в деле устранения препятствий для продолжения выполнения положений договора в новых условиях, уточняется на сайте МИД РФ.
США в ноябре прошлого года вышли из этого соглашения. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после окончания холодной войны. Соглашение позволяет странам, подписавшим его, выполнять инспекционные полеты над территорией друг друга.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл два обязательных условия, без выполнения которых Москвы может выйти из договора.
Европейские страны – участницы должны были письменно заверить, что не будут передавать США информацию, собранную при полетах над Россией.
Кроме того, Москва настаивала на письменных гарантиях, что европейцы не будут запрещать российским самолетам инспектировать военные объекты США, которые размещены на территории стран ЕС.
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