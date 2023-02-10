Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля

По его словам, российский лидер сделает акцент на текущей ситуации.

Он отметил, что мероприятие пройдёт в Гостином дворе, будут ли присутствовать иностранные журналисты ещё неизвестно.

«Мы пока ещё не приняли это решение, мы сообщим вам об этом», - добавил представитель Кремля.

Ранее Путин заявил, что послание Федеральному собранию должно было состояться ранее, но динамика событий очень большая, сообщает RT.