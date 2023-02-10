Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 февраля, сообщает ТАСС.
По его словам, российский лидер сделает акцент на текущей ситуации.
Он отметил, что мероприятие пройдёт в Гостином дворе, будут ли присутствовать иностранные журналисты ещё неизвестно.
«Мы пока ещё не приняли это решение, мы сообщим вам об этом», - добавил представитель Кремля.
Ранее Путин заявил, что послание Федеральному собранию должно было состояться ранее, но динамика событий очень большая, сообщает RT.
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