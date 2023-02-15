СМИ: Госдума и Совфед соберутся на внеплановое заседание 22 февраля
Госдума и Совет Федерации соберутся на внеплановое заседание 22 февраля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате парламента.
«22 февраля состоится заседание палаты. С утра — Госдума, в 15:00 — мы», — отметил собеседник агентства.
Как отметил сенатор Вячеслав Тимченко, темой заседания станет принятие законов по правовой интеграции новых регионов России.
Ранее стало известно, что 21 февраля президент Владимир Путин выступит с традиционным посланием Федеральному собранию, напоминает РИА ФАН. Кроме того, СМИ сообщали, что Кремль планирует провести масштабный митинг-концерт 22 февраля. Предположительно, президент примет участие в мероприятии, отмечает телеканал 360.
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