МВД Польши: Бойцы «Вагнера» пытались проникнуть в страну из Белоруссии

Он отметил, что «угроза» со стороны Белоруссии «вполне реальна». По словам Яблонского, Польша ожидает новых попыток нарушения своей границы, возможно и воздушного пространства.

Ранее, 3 августа, польский генерал Марек Соколовский заявил, что Варшава готова использовать оружие на восточной границе. В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак указал на необходимость дополнительного усиления границы с Белоруссией, сообщает «Радиоточка НСН».

