МВД Польши: Бойцы «Вагнера» пытались проникнуть в страну из Белоруссии

Бойцы группы «Вагнер» пытались проникнуть на территорию Польши из Белоруссии, на этом фоне Варшава рассматривает разные шаги, в частности полное закрытие границы. Такое заявление сделал замглавы МВД Польши Павел Яблонский в интервью CNN.

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Он отметил, что «угроза» со стороны Белоруссии «вполне реальна». По словам Яблонского, Польша ожидает новых попыток нарушения своей границы, возможно и воздушного пространства.

Ранее, 3 августа, польский генерал Марек Соколовский заявил, что Варшава готова использовать оружие на восточной границе. В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак указал на необходимость дополнительного усиления границы с Белоруссией, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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