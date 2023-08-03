В Польше заявили о готовности применить оружие против Белоруссии
Польский генерал Марек Соколовский заявил, что Варшава готова использовать оружие на восточной границе. Об этом пишет ТАСС.
Генерал сообщил о переводе боевых вертолетов на границу с Белоруссией. Машины дислоцированы на случай «появления тревожных событий», отметил Соколовский.
По его словам, пилоты вертолетов получили боевой опыт в Афганистане. Они готовы использовать оружие без колебаний, подчеркнул представитель вооруженных сил республики.
В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак указал на необходимость дополнительного усиления границы с Белоруссией.
В Варшаве 1 августа заявили о нарушении белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 польской воздушной границы. В Минске обвинения отвергли, передает «Радиоточка НСН».
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