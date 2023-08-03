В Польше заявили о готовности применить оружие против Белоруссии

Генерал сообщил о переводе боевых вертолетов на границу с Белоруссией. Машины дислоцированы на случай «появления тревожных событий», отметил Соколовский.

По его словам, пилоты вертолетов получили боевой опыт в Афганистане. Они готовы использовать оружие без колебаний, подчеркнул представитель вооруженных сил республики.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак указал на необходимость дополнительного усиления границы с Белоруссией.

В Варшаве 1 августа заявили о нарушении белорусскими вертолетами Ми-24 и Ми-8 польской воздушной границы. В Минске обвинения отвергли, передает «Радиоточка НСН».

