В США заявили, что не считают «Вагнер» угрозой Польше

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не усматривают угроз со стороны ЧВК «Вагнер» в отношении союзников США.

«Нам не известно ни о какой конкретной угрозе со стороны "Вагнера" в адрес Польши или кого бы то ни было еще из наших союзников по НАТО», - сказал Кирби журналистам.

«Фобия и мины»: Военный аналитик назвал Сувалкский коридор неудобным для удара

Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что в сторону Сувалкского коридора якобы выдвинулись более ста «вагнеровцев». Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг эту информацию.

Ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Сувалкский коридор неудобен для удара.

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ФОТО: РИА Новости
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