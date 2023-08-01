В США заявили, что не считают «Вагнер» угрозой Польше
Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне не усматривают угроз со стороны ЧВК «Вагнер» в отношении союзников США.
«Нам не известно ни о какой конкретной угрозе со стороны "Вагнера" в адрес Польши или кого бы то ни было еще из наших союзников по НАТО», - сказал Кирби журналистам.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий ранее заявил, что в сторону Сувалкского коридора якобы выдвинулись более ста «вагнеровцев». Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг эту информацию.
Ведущий белорусский эксперт по вопросам обороны и военно-промышленного комплекса Александр Алесин ранее объяснял Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Сувалкский коридор неудобен для удара.
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