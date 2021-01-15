МВД Белоруссии опровергло сообщения о создании концлагерей для демонстрантов
Министерство внутренних дел Белоруссии опровергло информацию о планах властей создать специализированные лагеря для участников протестов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Ольгу Чемоданову.
Ранее объединение BYPOL, которое помогает уволившимся за поддержку протестующих силовикам, опубликовало запись разговора якобы заместителя главы МВД Николая Карпенкова. В беседе говорится о возможности создания лагеря для демонстрантов, попавших в базу данных о протестующих два и более раз.
Как сообщила официальный представитель белорусского МВД, ведомство не намерено «комментировать фейки». Пресс-секретарь подчеркнула, что МВД занимается охраной общественного порядка, обеспечением безопасности и борьбой с преступностью, при этом руководствуясь законом.
Между тем, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко рассказал, что Генштаб Белоруссии создаёт спецподразделение для «ликвидации политических оппонентов власти» за рубежом.
Массовые протесты начались в Белоруссии в августе после президентских выборов. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на акции протеста с требованиями его отставки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru