СМИ: оппозиция Белоруссии заявила о создании властями отряда для «ликвидации предателей»

Латушко - бывший министр культуры, бывший посол Белоруссии в Польше, Франции и Испании.

Белорусское объединение BYPOL, которое помогает поддерживающим протесты силовикам, уволившимся из органов, в пятницу сообщило о планах властей республики создать специальные лагеря для особо активных демонстрантов. BYPOL опубликовало на YouTube запись разговора якобы замглавы МВД республики Николая Карпенкова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая был сделана 30 октября 2020 года.

После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.

