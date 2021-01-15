СМИ: оппозиция Белоруссии заявила о создании властями отряда для «ликвидации предателей»
В белорусской оппозиции рассказали о создании властями спецподразделения по «ликвидации предателей за рубежом», сообщает телеканал «Дождь».
Член президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Павел Латушко рассказал в эфире телеканала, что в Генштабе Белоруссии создается спецподразделение для «ликвидации политических оппонентов власти».
Латушко - бывший министр культуры, бывший посол Белоруссии в Польше, Франции и Испании.
Белорусское объединение BYPOL, которое помогает поддерживающим протесты силовикам, уволившимся из органов, в пятницу сообщило о планах властей республики создать специальные лагеря для особо активных демонстрантов. BYPOL опубликовало на YouTube запись разговора якобы замглавы МВД республики Николая Карпенкова с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая был сделана 30 октября 2020 года.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.
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