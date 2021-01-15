СМИ: Власти Белоруссии планируют создать концлагеря для протестующих
Белорусское объединение BYPOL, которое помогает поддерживающим протесты силовикам, уволившимся из органов, сообщило о планах властей республики создать специальные лагеря для особо активных демонстрантов.
BYPOL опубликовало на YouTube запись разговора якобы замглавы МВД республики Николая Карпенкова, которая был сделана 30 октября 2020 года.
В беседе человек с голосом, похожим на голос замминистра, говорит об обсуждении с президентом Александром Лукашенко возможности создания «лагеря для особо острокопытных» с колючей проволокой по периметру, куда будут направлять демонстрантов, два и более раз попавших в специализированную базу данных о протестующих.
Также в записи обсуждается гибель в первые дни кризиса Александра Тарайковского, который был убит ОМОНом выстрелом в грудь из травматического пистолета.
«Да, Тарайковский, да, пьяница и дебил. Он умер, конечно, от резиновой пули, которая прилетела ему в грудь», - говорит чиновник.
После президентских выборов 9 августа в Белоруссии начались массовые протесты. По официальным данным, большинство голосов избирателей набрал действующий президент Александр Лукашенко, при этом оппозиция заявила о победе оппозиционного кандидата Светланы Тихановской. Противники действующего президента вышли на митинги, требуя его отставки.
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