«Мутит воду». Политолог о поддержке Тимошенко Коломойским

Украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в беседе с НСН рассказал, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский заговорил о поддержке Юлии Тимошенко, чтобы отвести внимание от своей помощи Владимиру Зеленскому, при этом ему хочется посмотреть на реакцию главы партии «Батькивщина».

«Во-первых, это зондируется почва, смогут ли Зеленский и Тимошенко организовать блок после выборов. Ждут реакции от Тимошенко. Во-вторых, нельзя верить Коломойскому, что он сильно будет поддерживать Тимошенко. Он на словах будет поддерживать, давать ей время на “1+1”, ну, и какие-то мелочи. Основная его поддержка будет, конечно, Зеленскому. Но чтобы не показать, что это основная, так сказать, его сфера и направление деятельности, он будет мутить воду. Пока что словесная поддержка Тимошенко – это попытка замутить воду и посмотреть на реакцию», - заявил он.

По словам политолога, Юлии Тимошенко не стоит надеяться на какую-то весомую поддержку со стороны олигарха, а уже тем более на материальную помощь.

«Дело в том, что денег она не получит, потому что Коломойский жалуется, что ему ограничен по постановлению суда даже собственный расход денег. Его деньги жестко контролируются всеми международными банками и украинскими тоже. Поэтому он может оказать не денежную, а только лишь поддержку информационную через свой канал, ну, и, возможно, у него остаются какие-то общие проекты с Зеленским», - заключил собеседник НСН.

Ранее НСН рассказала о предложение олигарха Игоря Коломойского президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу и пойти по пути Греции и Аргентины, освободившись от влияния Международного валютного фонда. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН заявил, что речь о дефолте зашла, как об инструменте освобождения от влияния Запада.

