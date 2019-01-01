«Мутит воду». Политолог о поддержке Тимошенко Коломойским
Украинский политолог, президент Украинской академии политических наук в эфире НСН рассказал об истинных причинах заявления бизнесмена Игоря Коломойского.
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский пообещал поддержать главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. По его словам, они являются друзьями. Олигарх сообщил, что намерен оказать ей поддержку на выборах в Раду. Для этого будут установлены невысокие цены на рекламу, которая транслируется на телеканале Коломойского «1+1». Он отметил, что ее партия небогатая, поэтому он будет стараться делать приемлемыми цены на рекламу. При этом бизнесмен добавил, что перед выборами президента он также снизил цены на рекламу, чтобы все кандидаты могли попасть на экраны в том же объеме, что и бывший президент страны Петр Порошенко.
Украинский политолог, президент Украинской академии политических наук Микола Михальченко в беседе с НСН рассказал, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский заговорил о поддержке Юлии Тимошенко, чтобы отвести внимание от своей помощи Владимиру Зеленскому, при этом ему хочется посмотреть на реакцию главы партии «Батькивщина».
«Во-первых, это зондируется почва, смогут ли Зеленский и Тимошенко организовать блок после выборов. Ждут реакции от Тимошенко. Во-вторых, нельзя верить Коломойскому, что он сильно будет поддерживать Тимошенко. Он на словах будет поддерживать, давать ей время на “1+1”, ну, и какие-то мелочи. Основная его поддержка будет, конечно, Зеленскому. Но чтобы не показать, что это основная, так сказать, его сфера и направление деятельности, он будет мутить воду. Пока что словесная поддержка Тимошенко – это попытка замутить воду и посмотреть на реакцию», - заявил он.
По словам политолога, Юлии Тимошенко не стоит надеяться на какую-то весомую поддержку со стороны олигарха, а уже тем более на материальную помощь.
«Дело в том, что денег она не получит, потому что Коломойский жалуется, что ему ограничен по постановлению суда даже собственный расход денег. Его деньги жестко контролируются всеми международными банками и украинскими тоже. Поэтому он может оказать не денежную, а только лишь поддержку информационную через свой канал, ну, и, возможно, у него остаются какие-то общие проекты с Зеленским», - заключил собеседник НСН.
Ранее НСН рассказала о предложение олигарха Игоря Коломойского президенту Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу и пойти по пути Греции и Аргентины, освободившись от влияния Международного валютного фонда. Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в беседе с НСН заявил, что речь о дефолте зашла, как об инструменте освобождения от влияния Запада.
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