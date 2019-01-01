Почему Коломойский попросил Зеленского не трогать Авакова
Политологи и экс-депутат Рады рассказали НСН об отношениях избранного президента Украины с беглым олигархом.
Украинский предприниматель Игорь Коломойский посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить на своей должности министра внутренних дел страны Арсения Авакова. Бизнесмен, проживающий в настоящее время в Израиле, заявил в интервью изданию Bihus.info, что Аваков является фактором стабильности на Украине.
«Из действующего кабмина, кроме Арсена Авакова, больше некого отметить… Чтобы в стране не происходило, он является фундаментом», — сказал Коломойский.
Бизнесмен признался в том же интервью, что постоянно общается с главой МВД Авакомым. Более того, он заявил, что считает победу Зеленского на президентских выборах их «общей победой».
В свою очередь Арсен Аваков ранее заявлял, что считает Коломойского самым ярким олигархом и политиком. «Нет никого ярче, чем Игорь Валерьевич (Коломойский). Это очень яркий многогранный политик и олигарх», — сказал министр внутренних дел Украины в интервью Дмитрию Гордону.
В этой связи кажется неудивительным, что Коломойский просит Зеленского оставить Авакова на посту главы МВД Украины. Однако, пойдет ли новоизбранный президент навстречу олигарху, которого ряд экспертов открыто называют его спонсором? Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в интервью НСН заявил, что Зеленскому придется договариваться с олигархом в случае победы на выборах.
«Зеленский, конечно, фигура не самостоятельная – это инструмент украинского олигарха Игоря Коломойского. Если вдруг шоумен станет, паче чаяния, президентом Украины, значит, надо будет договариваться с Коломойским», — сказал эксперт.
Более того, новоизбранный президент Украины может быть в долгу перед Игорем Коломойским, который придется возвращать. Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко предположил в беседе с НСН, что Коломойский помог Зеленскому выйти во второй тур выборов, договорившись с лидером партии «Батькивщина» и экс-премьером Украины Юлией Тимошенко.
«На Украине сейчас никто не готовится побеждать за счет голосов избирателей. Все готовятся побеждать за счет махинаций и фальсификаций. И, если Игорю Коломойскому удалось договориться с Юлией Тимошенко – а мы этого не знаем, - то Зеленского во второй тур пропустят. А если не удалось, то он туда может попасть только чудом – в результате случайно сложившихся обстоятельств», — отметил эксперт.
В случае если Зеленский решит пойти навстречу Коломойскому, он может оказаться там же, где его предшественник Петр Порошенко, ранее рассказал НСН экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
«Очень просто сейчас раздать должности в правительстве и получить большинство в парламенте. Таким образом, он вроде бы получит большинство, но при этом власти у него как таковой не будет. Фактически запустится тот сценарий, который был у Петра Порошенко», — предупредил экс-депутат Рады.
Однако Зеленский может наладить отношения с олигархами, но на временной основе, чтобы потом объявить им войну, добавил бывший депутат Рады.
«Он сейчас договаривается с Коломойским, соответственно его поддерживает Аваков, поддерживает Юрий Луценко (в настоящее время генпрокурор Украины – прим. НСН), подтягивает к себе остальных олигархов. Вместе с ними формирует какое-то переходное правительство, но начинает войну с олигархами уже после парламентских выборов», — сказал Царёв.
Если же Зеленский откажется договариваться с олигархами, считает Царёв, он проведет в стране революцию. При этом политик отметил, что война с олигархами будет очень непростой, ведь за каждым из них «стоят телеканалы, предприятия, люди, банки».
Напомним, что Игорь Коломойский выехал за пределы Украины после конфликта с уходящим президентом Петром Порошенко после того, как бизнесмен лишился должности губернатора Днепропетровской области, а затем - «Приватбанка», бывшего в его собственности.
Ранее украинский политолог Олег Соскин объяснил в эфире НСН, кто распространяет слухи о расследовании в отношении Коломойского.
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