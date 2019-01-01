Почему Коломойский попросил Зеленского не трогать Авакова

Украинский предприниматель Игорь Коломойский посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому оставить на своей должности министра внутренних дел страны Арсения Авакова. Бизнесмен, проживающий в настоящее время в Израиле, заявил в интервью изданию Bihus.info, что Аваков является фактором стабильности на Украине.

«Из действующего кабмина, кроме Арсена Авакова, больше некого отметить… Чтобы в стране не происходило, он является фундаментом», — сказал Коломойский.

Бизнесмен признался в том же интервью, что постоянно общается с главой МВД Авакомым. Более того, он заявил, что считает победу Зеленского на президентских выборах их «общей победой».

В свою очередь Арсен Аваков ранее заявлял, что считает Коломойского самым ярким олигархом и политиком. «Нет никого ярче, чем Игорь Валерьевич (Коломойский). Это очень яркий многогранный политик и олигарх», — сказал министр внутренних дел Украины в интервью Дмитрию Гордону.

В этой связи кажется неудивительным, что Коломойский просит Зеленского оставить Авакова на посту главы МВД Украины. Однако, пойдет ли новоизбранный президент навстречу олигарху, которого ряд экспертов открыто называют его спонсором? Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в интервью НСН заявил, что Зеленскому придется договариваться с олигархом в случае победы на выборах.