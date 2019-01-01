Политолог: Украину рано пугают дефолтом

«С финансовой точки зрения, идея дефолта плохая и никчёмная. В этом пассаже, который высказал Коломойский в интервью британской прессе, нужно обратить внимание на следующее. Идея дефолта там используется, как способ ухода от полной финансовой зависимости Украины от Запада. Идея в том, что Украина должна быть более независимой, как в отношениях с Россией, так и в отношениях с Западом. Если Запад будет давить через МВФ, через кредиторов на Киев и использовать долговую удавку, как инструмент влияния, тогда Украина при определённых условиях может пойти и на дефолт. Это не экспертное обсуждение, нужен дефолт или нет. Это идея в контексте освобождения Украины от излишней долговой, финансово-экономической и, в конечном счёте, геополитической зависимости от США и Запада, от МВФ, ключевым акционером которого является США. Это долгосрочная перспектива», — пояснил Карасёв.

Перейти в реальную плоскость вопрос о дефолте, по его словам, может не раньше, чем пройдут на Украине парламентские выборы. Однако знак для МВФ уже дан.

«По крайней мере, до парламентских выборов, до осени, об этом говорить не приходится. Посмотрим, будет ли продолжен транш и программа сотрудничества МВФ и Украины. Переподпишет ли меморандум с МВФ новый президент Зеленский. Может и не подписать. Но это будет известно после досрочных выборов в парламент. Опасения всегда должны быть, но я думаю, напрасно пока рассматривать это как актуально-практическую, прикладную проблему. Но в принципе намёк понят. Украина готова на дефолт. Пусть теперь МВФ и Запад думают, что с этим делать, если ситуация дойдёт до крайности», — заметил собеседник НСН.

Что касается состояния населения Украины в случае дефолта, политолог отметил — нельзя исключать падение национальной валюты, однако и не стоит забывать об успешных примерах, в том числе России.