Политолог: Украину рано пугают дефолтом
Директор Института глобальных стратегий рассказал НСН, в чём на самом деле кроется идея дефолта, озвученная бизнесменом Игорем Коломойским.
Дефолт приведёт к обнищанию рядовых граждан Украины, если будет объявлен в ближайшее время, заявил в эфире телеканала «112 Украина» депутат Верховной рады Вадим Рабинович. Так он прокомментировал предложение олигарха Игоря Коломойского новому президенту страны Владимиру Зеленскому объявить дефолт по внешнему долгу и пойти по пути Греции и Аргентины, освободившись от влияния Международного валютного фонда.
Парламентарий убеждён, что дефолт ударит по гражданам страны, и не известно, кто из них сможет потом начать жизнь «с нуля». За последние четыре года МФВ «лечил» Украину, однако это привело лишь к полному развалу экономики страны, отметил Рабинович.
Депутатом сделаны преждевременные и скоропалительные выводы, заметил в эфире НСН украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв. Речь о дефолте зашла, по его словам, как об инструменте освобождения от влияния Запада, однако никто не говорит, что его начнут применять незамедлительно.
«С финансовой точки зрения, идея дефолта плохая и никчёмная. В этом пассаже, который высказал Коломойский в интервью британской прессе, нужно обратить внимание на следующее. Идея дефолта там используется, как способ ухода от полной финансовой зависимости Украины от Запада. Идея в том, что Украина должна быть более независимой, как в отношениях с Россией, так и в отношениях с Западом. Если Запад будет давить через МВФ, через кредиторов на Киев и использовать долговую удавку, как инструмент влияния, тогда Украина при определённых условиях может пойти и на дефолт. Это не экспертное обсуждение, нужен дефолт или нет. Это идея в контексте освобождения Украины от излишней долговой, финансово-экономической и, в конечном счёте, геополитической зависимости от США и Запада, от МВФ, ключевым акционером которого является США. Это долгосрочная перспектива», — пояснил Карасёв.
Перейти в реальную плоскость вопрос о дефолте, по его словам, может не раньше, чем пройдут на Украине парламентские выборы. Однако знак для МВФ уже дан.
«По крайней мере, до парламентских выборов, до осени, об этом говорить не приходится. Посмотрим, будет ли продолжен транш и программа сотрудничества МВФ и Украины. Переподпишет ли меморандум с МВФ новый президент Зеленский. Может и не подписать. Но это будет известно после досрочных выборов в парламент. Опасения всегда должны быть, но я думаю, напрасно пока рассматривать это как актуально-практическую, прикладную проблему. Но в принципе намёк понят. Украина готова на дефолт. Пусть теперь МВФ и Запад думают, что с этим делать, если ситуация дойдёт до крайности», — заметил собеседник НСН.
Что касается состояния населения Украины в случае дефолта, политолог отметил — нельзя исключать падение национальной валюты, однако и не стоит забывать об успешных примерах, в том числе России.
«Конечно, тогда может упасть курс национальной валюты, могут банки испытывать давление, валютный рынок тоже. Но мы же знаем пример России — после дефолта 1998 года страна оживила экономику. Это же промышленный рост, и потом она смогла уйти от зависимости от МВФ. Есть минусы в краткосрочном периоде, есть плюсы в долгосрочном», — напомнил Карасёв.
Добавим, по мнению Коломойского, если новый глава государства «будет слушать Запад», он закончит как бывший президент Украины Пётр Порошенко — с низкими рейтингами. Также бизнесмен отметил, что США и Евросоюз могли бы списать внешние долги Украины, поскольку их «не интересует Украина», их цель — «навредить России, а Украина — просто предлог».
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