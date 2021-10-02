В Италии предложили ревакцинировать другой вакциной привитых «Спутником V»

Власти Италии предложили дополнительно вакцинировать другими препаратами привитых от коронавирусной инфекции российской вакциной «Спутник V» или китайской Sinovac. Об этом заявил представитель министерства здравоохранения страны, член научно-технического комитета по борьбе с пандемией Джанни Рецца.

«Высший совет здравоохранения предложил рассмотреть введение дополнительной дозы вакцины от коронавируса другого типа тем, кто был вакцинирован такими вакцинами, как Sinovac и "Спутник V"», — приводит слова Реццы агентство Ansa.

Представитель Минздрава подчеркнул, что для этого нужно постановление регулирующего органа. Однако в случае с российской вакциной есть бюрократические сложности, так как препарат не зарегистрирован Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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ФОТО: Российский Фонд Прямых Инвестиций
ТЕГИ:Спутник VВакцинацияИталияКоронавирус
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