Телеведущий Малоземов похвастался четвертым уколом «Спутником»

Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.

1

Бывший президент Франции Саркози получил год тюрьмы

Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконной финансовой поддержке избирательной кампании во время выборов в 2012 году. 

Сергей Малоземов: «Если смотреть из России, то обвинения кажутся смешными. Но вообще-то из-за такого чистоплюйства и складывается привлекающая людей со всего мира цивилизованность Европы. Экс-президенту, кстати, позволили отбывать наказание не в тюрьме, а дома. Его перемещения будут контролировать при помощи электронного браслета», - рассказал журналист.

2

В мэрии Москвы назвали максимальное наказание для ТЦ за нарушение масочного режима

Максимальное наказание, которое может быть применено к торговым центрам за нарушение правил эпидемиологической безопасности, — приостановка деятельности на 90 дней.

Сергей Малоземов: «Московские власти можно понять, убедить вакцинироваться достаточное для иммунной прослойки количество людей пока не удается. Число зараженных снова растет. В России сегодня очередной антирекорд всей пандемии по погибшим - 867 за сутки. Места в больницах пока есть, при сильном подъеме они могут закончится. Я лично на днях получил уже в общей сложности четвертый укол. И ревакцинацию решил пройти снова двухкомпонентным «Спутником», чтобы иметь сертификат, признаваемый хотя бы где-то за рубежом», - отметил собеседник Радиоточки НСН.

3

На Шакиру напали два диких кабана

Инцидент произошел в среду. В своих историях в Instagram Шакира рассказала подписчикам, что кабаны утащили в лес ее сумку и телефон, однако ей удалось их найти. 

Сергей Малоземов: «Расплодившиеся кабаны, кстати, все активнее терроризируют жителей Барселоны. И это стало то ли следствием тишины из-за схлынувших в пандемию туристов, то ли результатом деятельности экологов», - предложил он.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: Сергей Малоземов
ТЕГИ:Авторские НовостиДомашний АрестАрестВакцинация
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