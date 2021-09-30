Телеведущий Малоземов похвастался четвертым уколом «Спутником»
Телеведущий канала НТВ специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Бывший президент Франции Саркози получил год тюрьмы
Бывшего президента Франции Николя Саркози приговорили к году тюрьмы по делу о незаконной финансовой поддержке избирательной кампании во время выборов в 2012 году.
Сергей Малоземов: «Если смотреть из России, то обвинения кажутся смешными. Но вообще-то из-за такого чистоплюйства и складывается привлекающая людей со всего мира цивилизованность Европы. Экс-президенту, кстати, позволили отбывать наказание не в тюрьме, а дома. Его перемещения будут контролировать при помощи электронного браслета», - рассказал журналист.
В мэрии Москвы назвали максимальное наказание для ТЦ за нарушение масочного режима
Максимальное наказание, которое может быть применено к торговым центрам за нарушение правил эпидемиологической безопасности, — приостановка деятельности на 90 дней.
Сергей Малоземов: «Московские власти можно понять, убедить вакцинироваться достаточное для иммунной прослойки количество людей пока не удается. Число зараженных снова растет. В России сегодня очередной антирекорд всей пандемии по погибшим - 867 за сутки. Места в больницах пока есть, при сильном подъеме они могут закончится. Я лично на днях получил уже в общей сложности четвертый укол. И ревакцинацию решил пройти снова двухкомпонентным «Спутником», чтобы иметь сертификат, признаваемый хотя бы где-то за рубежом», - отметил собеседник Радиоточки НСН.
На Шакиру напали два диких кабана
Инцидент произошел в среду. В своих историях в Instagram Шакира рассказала подписчикам, что кабаны утащили в лес ее сумку и телефон, однако ей удалось их найти.
Сергей Малоземов: «Расплодившиеся кабаны, кстати, все активнее терроризируют жителей Барселоны. И это стало то ли следствием тишины из-за схлынувших в пандемию туристов, то ли результатом деятельности экологов», - предложил он.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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