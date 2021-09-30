Телеведущий Малоземов похвастался четвертым уколом «Спутником»

Сергей Малоземов: «Московские власти можно понять, убедить вакцинироваться достаточное для иммунной прослойки количество людей пока не удается. Число зараженных снова растет. В России сегодня очередной антирекорд всей пандемии по погибшим - 867 за сутки. Места в больницах пока есть, при сильном подъеме они могут закончится. Я лично на днях получил уже в общей сложности четвертый укол. И ревакцинацию решил пройти снова двухкомпонентным «Спутником», чтобы иметь сертификат, признаваемый хотя бы где-то за рубежом», - отметил собеседник Радиоточки НСН.

