Можем напомнить. Царёв поддержал расследование преступлений нацистов в Крыму

Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН поддержал возобновление уголовного дела по трагическим фактам.

«Эти события начинают забываться, сейчас много попыток и на Украине, и в странах бывшего Советского Союза пересмотреть историю. Никогда не будет лишним напомнить о том, что было, и от чего спасли Европу и весь земной шар солдаты Красной армии», - сказал он.

По его мнению, решение вновь обратиться к теме преступлений нацистов не ухудшит взаимоотношения России и Германии.

«Я общался с немецкими депутатами и сотрудниками МИД в своё время. Современная Германия осудила нацизм, и ревизию истории, в отличие от Украины и Прибалтики, они проводить не собираются. Уверен на 100%, что это не испортит отношения с Германией. В Германии стоят памятники советским солдатам, и если кто-то где-то в Германии попробует прославлять фашистов, он однозначно попадёт под возбуждение уголовного дела», - сказал Царёв в беседе с НСН.

В феврале этого года Следственный комитет России направил Канаде запрос о правовой помощи по делу об убийстве 214 воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. В марте российские следователи решили проверить ветеранов Латышского легиона СС на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан во время Второй мировой войны.

