Можем напомнить. Царёв поддержал расследование преступлений нацистов в Крыму
Возобновление уголовного дела о зверствах нацистов в Крыму не испортит отношения с Германией, заявил в эфире НСН бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв.
Крымская прокуратура попросила Верховный суд республики отменить постановление, которым было прекращено уголовное дело о массовом уничтожении советских граждан на полуострове во время нацистской оккупации, сообщает РИА Новости. Дело было возбуждено в 1969 году, по нему допросили более 300 свидетелей и обвиняемых. Прокуроры настаивают, что данные о преступлениях были оценены не в полном объёме. За период оккупации Алушты, Евпатории, Симферополя, Белогорского района были замучены более 17 тысяч человек, включая женщин и детей, вместе с жителями было сожжено село Лаки в Бахчисарайском районе, отмечают в прокуратуре.
Бывший спикер парламента Новороссии Олег Царёв в эфире НСН поддержал возобновление уголовного дела по трагическим фактам.
«Эти события начинают забываться, сейчас много попыток и на Украине, и в странах бывшего Советского Союза пересмотреть историю. Никогда не будет лишним напомнить о том, что было, и от чего спасли Европу и весь земной шар солдаты Красной армии», - сказал он.
По его мнению, решение вновь обратиться к теме преступлений нацистов не ухудшит взаимоотношения России и Германии.
«Я общался с немецкими депутатами и сотрудниками МИД в своё время. Современная Германия осудила нацизм, и ревизию истории, в отличие от Украины и Прибалтики, они проводить не собираются. Уверен на 100%, что это не испортит отношения с Германией. В Германии стоят памятники советским солдатам, и если кто-то где-то в Германии попробует прославлять фашистов, он однозначно попадёт под возбуждение уголовного дела», - сказал Царёв в беседе с НСН.
В феврале этого года Следственный комитет России направил Канаде запрос о правовой помощи по делу об убийстве 214 воспитанников детского дома в Ейске в 1942 году. В марте российские следователи решили проверить ветеранов Латышского легиона СС на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан во время Второй мировой войны.
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