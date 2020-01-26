Путин: Преступления нацистов не имеют прощения

«Холокост – одна из самых трагических, мрачных страниц мировой истории. Преступления нацистов и их приспешников не имеют срока давности, им нет ни прощения, ни забвения. Любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны», - сказано в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также отметил, что нашим общим долгом является хранение и передача будущим поколениям правды о самой кровопролитной войне XX столетия, о миллионах людей, замученных в концлагерях и гетто, умерших от болезней и голода. Также Владимир Путин заявил о необходимости помнить, что конец кошмару фашизма положила Красная армия, разгромившая нацизм и спасшая от истребления и порабощения не только еврейский, но и другие народы планеты, пишет РИА Новости.

