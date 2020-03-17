СК проверяет ветеранов Латышского легиона СС к преступлениям против человечности

Следователи проверят ветеранов Латышского легиона СС на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Она уточнила, что сейчас в общей сложности проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них и легионеры Латышского легиона СС, пишут «Известия».