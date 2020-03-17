СК проверяет ветеранов Латышского легиона СС к преступлениям против человечности
Следователи проверят ветеранов Латышского легиона СС на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.
Она уточнила, что сейчас в общей сложности проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них и легионеры Латышского легиона СС, пишут «Известия».
В СК в настоящее время исследуются уголовные дела о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом, отмечает RT.
Ранее историки представили доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС.
11 марта министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что между Варшавой и Москвой нет расхождений о роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии. Чапутович также заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет Германия.
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