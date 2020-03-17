СК проверяет ветеранов Латышского легиона СС к преступлениям против человечности

Следователи проверят ветеранов Латышского легиона СС на причастность к преступлениям в отношении мирных советских граждан во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает РИА Новости.

Она уточнила, что сейчас в общей сложности проверяются более 50 лиц, которые могут быть причастны к преступлениям нацистов, среди них и легионеры Латышского легиона СС, пишут «Известия».

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В СК в настоящее время исследуются уголовные дела о геноциде во время Великой Отечественной войны и реабилитации нацизма ветераном Латышского легиона СС Висвалдисом Лацисом, отмечает RT.

Ранее историки представили доклад с именами 96 ветеранов Латышского легиона СС.

11 марта министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что между Варшавой и Москвой нет расхождений о роли Советского Союза в разгроме нацистской Германии. Чапутович также заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет Германия.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
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